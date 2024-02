Vuelta a Andalucia 2024: perché è stata cancellata la prima tappa

La prima tappa della Vuelta a Andalucia 2024, che sarebbe dovuta partire da Almuñécar e arrivare a Cádiar, per un totale di 163 km, oggi non si disputerà.

A renderlo noto è stata la stessa organizzazione della breve corsa a tappe iberica, dopo che la Guardia Civil spagnola ha comunicato ai dirigenti ciclistici che sarebbe stato impossibile garantire la sicurezza della gara perché le forze dell’ordine erano state dispiegate sul territorio a seguire e controllare le proteste degli agricoltori locali.

“La Vuelta a Andalucia – ha detto alla stampa Joaquín Cuevas, direttore della corsa – è in pericolo: la situazione di proteste che stiamo vivendo, oggi non ci consente di correre”.

Nelle prossime ore sono previsti aggiornamenti sul piano di azione per domani. In programma, da agenda, vi sarebbe la seconda tappa: da Vélez-Málaga ad Alcaudete, per un totale di 159 km.