Vuelta a Andalucia 2024: debutto stagionale per Tiberi, Ayuso favorito

La stagione 2024 del ciclismo internazionale entra sempre più a regime: da domani comincerà la 70a edizione della Vuelta a Andalucia Ruta del Sol, la storica breve corsa a tappe spagnola che avvicina i primi appuntamenti importanti dell’anno con diverse tappe impegnative e tanto dislivello.

Il principale favorito per la vittoria finale sarà infatti Juan Ayuso, atteso quest’anno a un ulteriore salto di qualità sulla tenuta nei Grandi Giri. Lo spagnolo sarà la punta di diamante della UAE Team Emirates in una squadra che presenterà anche il connazionale Marc Soler, Tim Wellens che è arrivato terzo nella recente Vuelta a Murcia e il nostro Alessandro Covi.

Interessante sarà vedere anche l’operato della AG2R La Mondiale con l’austriaco Felix Gall che può fare bene, così come Victor Lafay, in particolare negli arrivi da finisseur. Occhio anche alla Bahrain – Victorious con lo scalatore puro Santiago Buitrago, l’inossidabile Damiano Caruso, Wout Poels e Jack Haig, oltre al debutto stagionale di Antonio Tiberi per cui ci sarà curiosità.

Tra gli altri italiani ci saranno anche Lorenzo Fortunato con l’Astana, in una squadra non particolarmente competitiva in cui sarà il capitano e avrà probabilmente carta bianca. Presente anche Andrea Vendrame che proverà a farsi vedere negli arrivi meno impegnativi e la coppia Matteo Fabbro-Mattia Bais con il Team Polti Kometa.