Volta ao Algarve, in Portogallo tante stelle con Evenepoel in testa. Ganna e Van Aert si preparano per la Milano-Sanremo

Il ciclismo internazionale si è addentrato in Portogallo. Dopo la Figueira Champions Classic vinta da Remco Evenepoel, domani inizierà la Volta ao Algarve, facente parte della UCI Pro Series, che arriva a quota 50. Un traguardo importante, che ha richiamato infatti alcuni corridori di spicco su un percorso che può regalare emozioni.

Parlavamo di Evenepoel, e difatti il belga della Soudal-Quick Step ha deciso di non spostarsi dal territorio lusitano. Due anni fa riuscì ad imporsi su David Gaudu grazie al successo nella quarta frazione, la cronometro di Tavira, mentre stavolta potrà provare a far la differenza già dalla seconda frazione, quella che arriva all’Alto da Foia con una salita nel finale con pendenze impegnative.

Ma con lui ci sono degli interessantissimi profili in salita. Come Sepp Kuss, alla prima gara da capitano dopo il successo all’ultima Vuelta a España, il vincitore dello scorso anno Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), di nuovo in corsa dopo la frattura alla gamba durante il Giro d’Italia.

Ma attenti agli uomini da classiche, che iniziano a scaldare i motori per gli appuntamenti di primavera, Milano-Sanremo in testa. Wout Van Aert e Filippo Ganna rubano l’occhio, ma con loro ci sono altri nomi che cercano un posto al sole, come Andrea Bagioli, che vuole togliersi soddisfazioni in Lidl-Trek, Filippo Baroncini che cerca riscatto in UAE Team Emirates e Ben Healy, che vuole salire dal gradino di ‘outsider di lusso’ costruitosi lo scorso anno.

Un parterre di tutto rispetto in Portogallo, per cinque tappe che promettono parecchio movimento tra corridori di spicco che stanno cominciando a caricarsi per i grandi appuntamenti della stagione.