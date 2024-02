Ciclism, Sepp Kuss: “Posso vincere il Tour. Io e Vingegaard possiamo lavorare bene insieme”

La vittoria della Vuelta 2023 ha cambiato completamente la carriera di Sepp Kuss. Il successo sulle strade spagnole ha permesso all’americano di avere ambizioni diverse nei grandi giri e di meritarsi anche un ruolo diverso all’interno del Team Visma, soprattutto dopo l’addio di Primoz Roglic.

Senza lo sloveno, Kuss diventerà chiaramente la seconda punta di diamante del Team Visma al prossimo Tour de France, anche se il capitano resta Jonas Vingegaard. Kuss è designato come capitano per la prossima Vuelta, ma è chiaro che l’americano alla Grande Boucle sarà sicuramente più di un semplice gregario di lusso, ma un secondo leader pronto a giocarsi anche la maglia gialla.

Kuss ha rilasciato un’intervista a Wielerflits e ha parlato proprio delle sue ambizioni al Tour de France: “Ovviamente, dipende da quanto vado forte, ma dal punto di vista strategico non fa male iniziare con due leader. Penso che io e Jonas possiamo lavorare bene insieme. Abbiamo qualità simili in montagna. Per noi è sempre positivo avere due corridori in cima alla classifica”.

Sulla vittoria alla Vuelta e la sua nuova carriera da capitano: “La vittoria finale della Vuelta mi ha dato più fiducia in me stesso. Sono in grado di vincere il Tour? Sì, perché no! Bisogna puntare a quello. Naturalmente, è la corsa più difficile da vincere, ma nelle gare ci sono così tante situazioni e circostanze. Alla fine devi essere il più forte e avere molta fortuna”