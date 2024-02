Volta ao Algarve 2024: Van Aert trionfa allo sprint nella terza tappa. Martinez sempre leader

Wout Van Aert si sblocca nel 2024 e centra la sua prima vittoria stagionale, la numero 45 della carriera. Il campione belga del Team Visma/Lease a Bike ha fatto sua allo sprint la terza tappa della Volta ao Algarve di 192 chilometri da Vila Real de Santo António a Tavira.

La fuga di giornata coinvolge otto corridori e sono ben cinque i portoghesi: Alfonso Eulàilo, Miguel Carlos Salgueiro, Antonio Ferreira, Francisco Morais, Frederico Figueiredo, che anche il migliore in classifica generale con otto minuti di ritardo dalla vetta. Oltre ai ciclisti di casa sono presenti anche l’argentino German Nicolas Tivani e lo spagnolo Raul Rota.

Il gruppo lascia fare e sta a controllare agevolmente il distacco dai fuggitivi. Si mettono in azione nel momento giusto le formazioni dei velocisti pronti a giocarsi il successo in volata. Lo spunto decisivo è quello di Wout Van Aert, che trionfa davanti al portoghese Rui Oliveira (UAE Team Emirates) e al tedesco Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling Team). Completano la Top-5 il belga Gerben Thijssen (Intermarché – Wanty) e lo svizzero Stefan Bisseger ( EF Education – EasyPost). Il migliore degli azzurri è Matteo Trentin in ventunesima posizione.

Non cambia nulla nella classifica generale con il colombiano Daniel Felipe Martinez (BORA – hansgrohe) che resta leader davanti a Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Il belga ha quattro secondi di ritardo da Martinez, mentre al terzo posto c’è Sepp Kuss (Team Visma/Lease a Bike) con 12 secondi di ritardo dalla vetta.