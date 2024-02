Volta ao Algarve 2024: Daniel Martinez beffa Remco Evenepoel sul primo arrivo in salita. Decimo Scaroni

Tutti si attendono Remco Evenepoel, invece viene fuori Daniel Martinez nella seconda tappa della Volta ao Algarve, la prima di montagna in terra portoghese. Arrivo in salita ad Alto da Fóia dove il colombiano trova il suo primo successo in maglia Bora-hansgrohe beffando l’ex campione del mondo e agguantando anche la maglia di leader della classifica generale.

Fuga della prima ora che non ha avuto molto seguito: l’unico a resistere è stato il giovane britannico Max Walker dell’Astana Qazaqstan Development Team, schierato però dalla squadra World Tour per l’appuntamento. Successivamente dal plotone è arrivato l’attacco in coppia della Uno-X Mobility con Jonas Abrahamsen e, soprattutto, Andreas Leknessund.

Il norvegese top-10 all’ultimo Giro d’Italia ha provato ad andare via in solitaria, approcciando davanti l’ascesa finale verso Alto da Fóia. Il plotone, guidato dalla Soudal – Quick Step ha dettato una grande andatura con Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che ha perso contatto anzitempo.

Si è alzato ancor di più il ritmo sul finale con Knox e Landa a lanciare Remco Evenepoel, grande favorito di giornata. A spuntarla però nello sprint ristretto con il campione belga è stato a sorpresa il colombiano Daniel Martinez. Terza piazza per il vincitore della Vuelta Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike), poi Sergio Higuita (BORA – hansgrohe). Miglior italiano Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team), decimo.