Volta ao Algarve 2024, Daniel Martinez la spunta nell’ultima tappa, a Remco Evenepoel la classifica generale

Daniel Martinez vince sull’Alto do Malhão la quinta e ultima tappa della 50a edizione della Volta ao Algarve in Portogallo. Sull’arrivo in salita sono rimasti i migliori scalatori a giocarsi il successo e il colombiano della Bora – Hansgrohe è stato il più lesto allo sprint anticipando Remco Evenepoel, che comunque porta a casa il successo finale per la terza volta in questa corsa.

La corsa non è particolarmente viva nei primi 60 km, ma attorno ai 100 chilometri alla conclusione si forma una maxi-fuga composta da 19 corridori, tra cui grandi nomi come Filippo Ganna, Mattia Cattaneo, Valentin Madouas, Andreas Leknessund, Nils Politt, James Shaw e Jasper Stuyven. Questi corridori arrivano ad avere un vantaggio di circa tre minuti nei confronti del plotone.

Quando mancano una quarantina di chilometri alla fine, e il gruppo ha ricucito il gap nei confronti dei fuggitivi fino a 1’30”, ecco che attaccano a sorpresa Wout Van Aert e Ben Healy, una coppia di bocche di fuoco che cerca di incendiare il finale della tappa. I due riescono a riportarsi sui battistrada al termine della prima ascesa dell’Alto do Malhão.

Van Aert e Healy, proprio verso il termine della salita, accelerano ulteriormente prendendo la testa della corsa insieme a Gijs Leemreize, staccando Ganna e Leknessund, oltre a Shaw, Cattaneo e Mayrhofer. Il terzetto al comando viene riassorbito a poco meno di due chilometri dall’arrivo e tutti i big si giocano la vittoria. Evenepoel si mette davanti a controllare e allo sprint viene bruciato da Daniel Martinez, ma comunque il belga vince la classifica generale.