Volley, Trento può sigillare il primato nella 20ma giornata di Superlega. Milano-Verona cruciale per la griglia playoff

Weekend importante, forse decisivo, quello che si appresta a vivere la Superlega 2023-2024 di volley maschile, arrivata ormai alla ventesima, e terzultima, giornata della regular season. Sei partite e tutte le squadre in campo fra sabato e domenica, con due anticipi e la classica abbuffata di pallavolo dell’ultimo pomeriggio della settimana.

Campo centrale per questo fine settimana sarà quello di Trento, con i padroni di casa che possono garantirsi aritmeticamente il primo posto e la testa di serie n.1 nel tabellone dei playoff. Per farlo ai ragazzi di Fabio Soli basterà vincere contro Modena, o comunque sperare in un altro passo falso di Perugia, che giocherà due ore prima dei trentini a Padova. Modena però non andrà a Trento a fare da carneade, ma sarà alla ricerca di punti importantissimi. I Canarini sono infatti in piena corsa per entrare nella post season, e l’ottavo posto, a +2 da Cisterna, è da difendere con le unghie e con i denti.

I Block Devils, come detto, saranno impegnati in trasferta in Veneto, contro una Padova leggera di testa, con la salvezza praticamente in tasca, e dotata di un Luca Porro che sta facendo faville. La squadra di Angelo Lorenzetti, dopo aver vinto la Coppa Italia, ha subito due battute d’arresto consecutive in campionato prima di tornare alla vittoria, soffrendo, sul campo di Cisterna. Il primo posto è ormai praticamente sfuggito, ma una vittoria oggi varrebbe matematicamente la piazza d’onore, che significherebbe incontrare Trento solo in un’eventuale Finale scudetto.

Bagarre per il terzo posto che invece vede coinvolte più squadre: Piacenza, Civitanova e una scatenata Verona sono tutte racchiuse in tre punti. Piacenza detiene al momento la terza posizione, ma viene da due sconfitte consecutive. I ragazzi di Anastasi sono impegnati sabato alle 18.00 in casa contro Taranto, in un match veramente importante. Yuri Romanò viene dalla brutta serata dell’AGSM Forum, ma Lucarelli e compagni dovranno fare attenzione ai pugliesi, in cerca dei punti salvezza.

Permanenza in A1 che si gioca con Catania, impegnata nell’altro anticipo in casa di una Monza sulle nuvole. I ragazzi di Eccheli sono infatti reduci da tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite giocate, due in campionato contro Piacenza e Milano, e una in Challenge Cup contro il Galatasaray che ha significato conquista della finale. Monza è sesta a 30 punti, a -3 da Verona quinta e pari merito con Milano, vincere significherebbe guadagnare punti su entrambe le compagini in vista della volatona finale.

Secondo big match di giornata sarà quello del capoluogo lombardo tra l’Allianz Milano e Rana Verona. I padroni di casa vengono da una sconfitta nel derby regionale contro Monza, sono sesti a pari merito a 30 punti, e con una vittoria piena aggancerebbero proprio gli Scaligeri in quinta posizione. Allo scontro diretto Verona ci arriva con il vento in poppa, forse la squadra più in forma del campionato. Mozic e compagni vengono da cinque vittorie consecutive, che fanno dieci nelle ultime undici in SuperLega. I veneti nelle ultime due partite hanno prima espugnato il campo di Perugia, poi dominato con una prestazione d’autorità in casa contro Piacenza. Dopo un inizio difficile Verona sta giocando una pallavolo pazzesca, e con una vittoria oggi metterebbe l’ipoteca sul quinto posto proiettandosi nella lotta per il terzo e il quarto.

Sesta partita in programma è quella tra Lube Civitanova e Cisterna, in casa dei marchigiani. I ragazzi di Lorenzo Blengini sono attesi dall’andata dei quarti di Champions settimana prossima, ma prima devono vincere in SuperLega per difendere il quarto posto in classifica e magari sperare ancora di superare Piacenza. Cisterna arriva dalla sconfitta, onorevole, subita per mano di Perugia, ed è in piena lotta per entrare ai playoff. I ragazzi di Guillermo Falasca occupano infatti la nona posizione in classifica a -2 da Modena. Un weekend dalle emozioni forti, che può esprimere i primi verdetti per quel che riguarda il competitivo campionato italiano.