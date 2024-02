Volley, i migliori italiani della 21ma giornata di Superlega. Romanò ritrovato, Modena si aggrappa a Juantorena

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 21ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI: Altro che amichevole di lusso. I due top team del campionato se le danno di brutto anche se non c’è nulla in palio e Simone Giannelli rientra per l’occasione delimitando il territorio e dando appuntamento alla sua ex squadra ai play-off con una grande prestazione.

ROBERTO RUSSO: Prova di sostanza del centrale di Perugia che chiude con 9 punti all’attivo, un ottimo 80% in attacco e un muro.

GABRIELE NELLI: Merita una citazione l’ex opposto della Nazionale che ritrova il posto da titolare nell’ampio turnover di Soli e mette a terra 16 palloni in quattro set in un contesto importante, con il 56% in attacco, un muro e un ace. Un buon modo per ribadire di essere pronto per ogni evenienza.

YURI ROMANO’: Firma la vittoria che avvicina Piacenza al terzo posto con una prestazione di sostanza con 13 punti all’attivo, il 57% in attacco e un muro. L’opposto azzurro sta lentamente ritrovando la continuità dei tempi migliori.

EDOARDO CANESCHI: Che partita del centrale di Piacenza che chiude i tre set di Civitanova con 11 punti all’attivo, ben 4 ace, il 63% 9in attacco e 2 muri. Numeri di sostanza.

PAOLO PORRO: Milano ha bisogno dei 3 punti a Taranto per continuare a coltivare il sogno quinto posto e l’alzatore dell’Allianz si fa trovare pronto con una bella prestazione all’insegna della precisione ma anche dell’estro.

OSMANY JUANTORENA: Prima trema, la Valsa Group Modena, e poi contro il fanalino di coda Catania si aggrappa al suo giocatore faro che contribuisce a demolire la resistenza di Catania con 15 punti all’attivo, un ottimo 75% in ricezione, il 48% in attacco e un ace.