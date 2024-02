Volley, i migliori italiani della 20ma giornata di Superlega.

KAMIL RYCHLICKI: Super partita dll’opposto neo-italiano sul campo di Catania. Implacabile in attacco, chiude con 15 punti all’attivo, il 56% di positività in attacco e un ace.

MATTIA BOTTOLO: Super partita dello schiacciatore azzurro che ritrova a Taranto il posto da titolare e risponde presente con 16 punti all’attivo, il 54 in ricezione, il 52% in attacco, un muro e un ace.

LUCA SPIRITO: Si conferma in grande forma l’alzatore di Verona che gioca una grandissima partita sul campo di Perugia, non in un posto qualunque. Regge il confronto con Giannelli e tiene in costante apprensione muro e difesa avversari con alcune giocate di altissimo livello