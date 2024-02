Volley femminile, Milano vince a Lodz e avvicina la semifinale di Champions League. Sylla super, gran sfida Egonu-Diouf

Milano ha sconfitto l’LKS Lodz per 3-1 (25-18; 14-25; 25-18; 25-14) nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La compagine meneghina, reduce dalla sconfitta contro Conegliano nell’atto conclusivo della Coppa Italia, ha saputo rialzare pronto la testa nella massima competizione europea e ha espugnato la sempre calda Sport Arena della località polacca.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno avuto un passaggio a vuoto nel secondo set, dove hanno prestato il fianco alla formazione di coach Alessandro Chiappini, ma poi hanno ritrovato la giusta strada e hanno chiuso in conti in 94 minuti di gioco. L’Allianz ha compiuto un deciso passo in avanti verso la qualificazione alle semifinali, per superare il turno occorrerà vincere due set nel match di ritorno in programma settimana prossima di fronte al proprio pubblico (in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio).

A mettersi maggiormente in luce è stata la centrale Dana Rettke, che ha messo a segno 16 punti (7 muri, 56% in fase offensiva). L’opposto Paola Egonu ha chiuso con 14 punti (45% in attacco), supportata da Myriam Sylla (14 punti, 2 muri, 31% in ricezione e 38% in attacco) e Laura Heyrman (12 punti, 4 muri). Ottimo lavoro della palleggiatrice Alessia Orro (3 punti) e del libero Teodora Pusic (89% in ricezione). C’era grande attesa per il duello tra Paola Egonu e Valentina Diouf, opposto del Lodz con un passato in Nazionale. La principale bocca da fuoco delle padrone di casa ha messo a segno 22 punti (2 ace, 42%), affiancata da Aleksandra Gryka (10) e Amanda Francisco (8), ma non è bastatao alle polacche.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Milano parte a razzo nel primo set (7-3), ma il Lodz rientra e pareggia a quota 8. Mani-out di Sylla e muro di Rettke per il 12-9, poi Egonu si esalta in parallela (14-9). Le meneghine conservano il vantaggio e poi chiudono con un muro di Sylla su Diouf e un diagonale di Egonu. Lotta punto a punto nel secondo set (11-9), poi Diouf si esalta con un diagonale, Rettke non trova il campo, Ratzke concretizza il 14-9. Diouf è in grandissima forma e crea il solco (20-13), chiudendo poi il parzilae con una bella pipe.

Milano non si scompone dopo aver subito il pareggio, con i muri di Rettke e il gran piglio di Sylla si porta sull’8-2 in avvio di terzo set. Bella sfida tra Egonu e Diouf, ma è Sylla a brillare maggiormente. Il Vero Volley prende man mano campo, alza il proprio tasso tecnico e progressivamente riesce a prevalere sulle padrone di casa, dominando nel quarto set e meritando ampiamente il successo per 3-1 in vista della sfida di ritorno di fronte al proprio pubblico.