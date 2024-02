Virtus Bologna-Partizan oggi in tv, Eurolega basket 2024: programma, dove vederla, streaming

Tempo di Eurolega alla Segafredo Arena. Nella casa della Virtus Bologna di Luca Banchi arriva il Partizan Belgrado, contro il quale c’è una storia che parte da molto lontano. E che ha anche un episodio particolare nel cammino che porta fino a oggi.

La memoria, infatti, riporta alla stagione 1991-1992, quella in cui già la guerra nei Balcani divampava a tal punto che il Partizan dovette giocare a Fuenlabrada le partite in casa. Nei quarti cominciò la clamorosa corsa del club verso l’unica Eurolega della propria storia, con una serie al meglio delle tre gare vinta proprio contro le V nere di epoca Knorr. Oggi le cose sono chiaramente molto cambiate, tranne una: Zelimir Obradovic. Che, allora come oggi, è sulla panchina serba.

Il match tra Virtus Segafredo Bologna e Partizan Belgrado si giocherà oggi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET OGGI

Venerdì 2 febbraio

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-PARTIZAN BELGRADO: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

