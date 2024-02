Volley femminile, Casalmaggiore concede il bis: 3-0 a Firenze. Vallefoglia batte Busto e “vede” i playoff

Casalmaggiore e Vallefoglia fanno festa nei due anticipi della 19ma giornata di serie A1 femminile battendo 3-0 tra le mura amiche rispettivamente Firenze e Busto Arsizio. Successo fondamentale in chiave salvezza per la Trasportipesanti che conquista il secondo successo consecutivo dopo il “colpaccio” di Cuneo e fa un passo avanti importantissimo in chiave salvezza. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, invece, fa un passo avanti molto importante in chiave playoff rifilando un secco 3-0 ad una spenta Busto Arsizio che, vista l’accelerazione delle squadre in lotta per non retrocedere, si deve guardare alle spalle con circospezione.

A Pesaro la squadra di Pistola manda in tilt Busto con una battuta efficace. Le attaccanti lombarde, in particolare Bracchi sono poco brillanti e per la squadra marchigiana è un gioco da ragazzi imporsi con un netto 3-0 che non lascia spazio a discussioni e che consolida la sesta posizione di Vallefoglia.

Pronti, via e Vallefoglia si porta immediatamente sul 5-0, indirizzando già chiaramente il primo set. Busto prova a riprendersi, l’errore di Lualdi riavvicina le lombarde sul 9-6. Mingardi e Kosheleva riportano avanti Vallefoglia sul 14-8. Non è finita perché Busto fa un altro sforzo e dimezza lo svantaggio sul 17-14 (errore di Mingardi in attacco). Vallefoglia riparte e non si ferma più fino al 25-17 che chiude il primo parziale.

Non cambia la musica in avvio di secondo set con Vallefoglia che si porta avanti 4-1 e 6-3. Si sveglia Bracchi in casa Busto e per le lombarde è una manna dal cielo, visto che riescono a pareggiare a quota 7. Le bustocche mettono anche il naso avanti sul 12-13, ma è solo una fiammata perché le marchigiane tornano padrone di campo, anche a causa di qualche sbandamento di troppo di Busto Arsizio, che va sotto 20-15 e non riesce a rimontare lasciando via libera alla Megabox che vince 25-20.

Terzo set all’insegna dell’equilibrio. Vallefoglia prova ad andarsene ma Busto non lascia spazio alla voglia di chiudere in fretta delle padrone di casa e resta in scia fino al 18 pari, poi Vallefoglia prende il largo, sfruttando anche i troppi errori delle lombarde, e si impone con il mano out di Mingardi con il punteggio di 25-21. Per Vallefoglia 19 punti di Mingardi e 11 punti a testa per Aleksic e Kosheleva. In casa Busto 12 i punti di Frosini e 10 quelli messi a segno da una Bracchi non in versione extra lusso.

Casalmaggiore sembra aver ritrovato smalto dopo un periodo nerissimo che aveva fatto sprofondare le lombarde al penultimo posto in classifica: per la Trasportipesanti arriva la terza vittoria in quattro partite al termine di un match dove le lombarde hanno gettato in campo tecnica ma anche cuore, riuscendo ad avere la meglio 3-0 su una Il Bisonte Firenze alla seconda sconfitta consecutiva che mette a repentaglio l’ottavo posto che domani sarà attaccato da Roma.

L’incontro inizia all’insegna del grande equilibrio. le due squadre si danno battaglia e giocano punto a punto fino al 14 pari, poi due errori consecutivi di Kipp lanciano avanti le padrone di casa sul 17-14. La Trasportipesanti tiene il cambio palla fino al finale del set con Lee che chiude con il punteggio di 25-21.

Il secondo set assomiglia più ad un romanzo che ad un incontro di volley. Il primo sussulto è di Firenze che si porta sul 7-10 con Alsmeier. le toscane tengono il cambio palla fino al 16-20, poi al 18-22 con Mazzaro sugli scudi. A questo punto Il Bisonte tira improvvisamente il freno a mano e permette alle lombarde di tornare sotto sul 21-22. l’errore di Lazic regala il pareggio a Casalmaggiore a quota 23 ed inevitabile è la conclusione ai vantaggi con la Trasportipesanti che annulla quattro set ball e Firenze che ne annulla due fino al 29 pari. Firenze ha altre tre possibilità per chiudere il set ma non le sfrutta e al terzo tentativo Casalmaggiore fa suo anche il secondo set con il punteggio di 24-32.

La partita vera finisce qui perché, dopo una breve fase di equilibrio in avvio di terzo set, sulle ali dell’entusiasmo Casalmaggiore gioca meglio e scava un solco incolmabile per le fiorentine che vanno in difficoltà e si ritrovano sotto nettamente fino al 20-12. Il Bisonte prova a reagire ma Casalmaggiore non si ferma più e con l’attacco vincente di lohuis chiude il match con il punteggio di 25-18. In casa Trasportipesanti 19 i punti di Smarzek, ancora una volta molto positiva, 15 punti di Lee e 13 di Lohuis, mentre per Firenze 12 punti di Alsmeier e 10 di Kipp.