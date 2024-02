Volley, Chieri soffre le pene dell’inferno ma vince la battaglia contro Le Cannet qualificandosi per le semifinali di CEV Cup

Missione compiuta per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che vince in casa contro Le Cannet, dopo una sofferenza immane, e si assicura così un posto al sole tra le migliori quattro della CEV Cup di volley femminile 2023-2024. Le binacloblù al Pala Gianni Asti di Torino si impongono nella gara di ritorno dei quarti di finale per 3-2 (25-10 19-25 25-19 20-25 15-12). Nel penultimo atto del secondo trofeo per importanza le azzurre affronteranno la vincente tra le ungheresi del Vasas Obuda Budapest e le francesi del Levallois Paris Saint Cloud.

Grobelna e compagne venivano dalla deludente sconfitta di domenica nel derby con Pinerolo, condita da una brutta prestazione. Non c’è assolutamente storia nel primo set, con le biancoblù che dominano dalla prima battuta ed è tutto un levare fino al 25-10 che lascia completamente stordite le transalpine. Ma questo primo parziale è molto fuorviante in vista del proseguimento della partita, in quella che diventa una vera e propria battaglia culminata con un tie break solo per cuori forti.

Le Cannet entra in partita e inizia a far paura a Chieri. L’inizio di secondo set è in perfetto equilibrio, fino a quando nella parte centrale del parziale la squadra allenata dal serbo Danilo Pejović alza i giri del motore allungando fino al 16-12. Le francesi gestiscono con grande maturità il finale di set, e pareggiano i conti rimettendo tutto in discussione (25-19). La reazione della compagine italiana non si fa attendere, e con la partenza sprint (9-5) della quarta partita si assicurano vita tranquilla, portando in porto la nave vincendo il set 25-19 e portandosi ad un solo passo dalla semifinale.

Sale la pressione nel campo di Chieri, che sente il profumo di un traguardo tanto importante a portato di mano. Le Cannet però non molla, vuole lottare fino alla fine e con tre punti consecutivi a fine quarto (25-20) set impatta nuovamente la partita portando tutto al tie-break. Quando lo spauracchio del golden set iniziava a farsi parecchio largo tra le menti delle giocatrici della squadra italiana, con le ospiti a condurre ad inizio del quinto set, arriva la risposta di nervi e di classe di Chieri, che impatta Le Cannet sul sette pari.

Dopo un primo tentativo di allungo delle chieresi, subito ripreso dalle transalpine, sembrano decisivi i cinque punti consecutivi delle padrone di casa che salgono così 14-10. In una partita infinita, in un quarto di finale in cui le sorprese non finiscono mai, le ragazze di Bregoli si incartano, e si fanno raggiungere sul 14-14 sprecando ben quattro match point. Inizia a questo punto quasi un’altra partita, fatta quasi solo dalla mente e non dal fisico. Chieri ha subito un altro match point, ancora sciupato, ma poi arrivano le palle per portare tutto al golden set per Le Cannet, che per quattro volte manca l’appuntamento. Tre punti consecutivi per le padrone di casa mettono fine a quella che era diventata un’agonia, e un quinto set vinto per 21-19 può far partire una festa sfrenata, che porterà a giocarsi la semifinale di CEV Cup. Continua così il suo sogno europeo, in una stagione che si può diventare magica per le ragazze allenate da Bregoli.