Anadolu Efes-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket 2024: programma, dove vederla, streaming

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo stasera per il venticinquesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi venerdì 2 febbraio al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul – inizio del match alle ore 18.30 – contro i turchi dell’Efes nel match valido per la venticinquesima giornata della regular season 2023-2024.

Seconda sfida della settimana per l’EA7, reduce dalla trasferta in Grecia in casa del Panathinaikos. E dopo il pessimo ko subito ad Atene per la squadra di Messina vincere in Turchia diventa fondamentale. Uscire da questa settimana con due sconfitte vorrebbe dire alzare bandiera bianca e se non matematicamente, almeno virtualmente la corsa play-in sarebbe chiusa.

Messina dovrà trovare soluzioni dopo le urla di Atene, ma senza trovare un quintetto che sia riuscito a cambiare l’inerzia di un match sempre in mano al Pana. Brutto ko, però, anche per l’Efes mercoledì, con i turchi che sono stati sconfitti 96-70 in casa dello Zalgiris di Trincheri. Insomma, due squadre spalle al muro, che arrivano senza sicurezze, in un match che è un vero e proprio spareggio. Chi vince può sperare, chi perde dice praticamente addio all’Europa.

Palla a due che verrà alzata al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul alle ore 18:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201)), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

CALENDARIO EFES ISTANBUL-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Venerdi 2 febbraio

Ore 18:30 Anadolu Efes Istanbul – EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA EFES ISTANBUL-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo