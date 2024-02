Vela, Alessandra Sensini: “L’Italia è tornata forte. Anche da dt ho mantenuto un approccio da atleta”

Nuovo appuntamento con la rubrica di Stefano Vegliani su OA Sport TV dedicata alla vela: Sail2U. Ospite una delle atlete italiane più rappresentative di questo sport: Alessandra Sensini, quattro volte medagliata alle Olimpiadi ed attualmente Direttore Tecnico della vela giovanile italiana. Andiamo a leggere i passi salienti.

Il lavoro attuale dell’ex velista azzurra: “Mi occupo dei ragazzi fino ai diciott’anni compiuti. Passata quell’età il percorso passa al settore superiore, quello delle classi olimpiche. Noi come settore nazionale iniziamo la formazione con allenamenti e stage dopo l’under 16. Quelle che scegliamo sono le classi che poi troviamo al Mondiale giovanile Youth. Quest’anno si svolgerà in Italia, sul Lago di Garda, per la prima volta nella storia. Siamo focalizzati su questo obiettivo”.

Tra i giovani di spicco: “Nel kite maschile abbiamo Riccardo Pianosi che l’anno scorso ha fatto il Mondiale under 19 e adesso è salito di categoria. In quella classe il primo è anche il campione del mondo assoluto. È una classe che ha ai vertici dei ragazzi molto giovani”.

La sensazione di vincere da direttore tecnico: “Parto come se fossi un’atleta, cerco quelle sensazioni che un po’ avevo d’atleta quando partivo con un obiettivo che devo centrare. Cambia perché quello che devi fare è riuscire a portare questi ragazzi a capire bene che tipo di evento vanno ad affrontare, quindi cercare di prepararli prima. Fondamentale è creare intorno a loro un ambiente adatto che possa aiutarli a performare. Quello che puoi fare è prepararli, poi il risultato spetta a loro”.

Quanto è importante avere la certezza di essere stati selezionati alle Olimpiadi in anticipo? “Hai la possibilità di fare una programmazione più specifica e mirata a quello che è l’obiettivo finale, è una strategia che ha i suoi lati positivi. Il direttore Michele Marchesini è ormai al suo terzo quadriennio, ha una buona esperienza che lo aiuta a prendere le decisioni giuste al momento giusto”.

Le novità riguardanti la classe IQFoil: “La tavola è tornata forte in Italia. Maggetti e Renna sono entrambi due atleti molto forti. È cambiato il format che prevede una Medal Race che rende tutto molto più aperto con una sorta di eliminazione diretta”.

Foto: Lapresse