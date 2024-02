Vela, Mondiali 470 misto: tutti gli equipaggi italiani che puntano al pass olimpico per Parigi 2024

Da martedì 27 febbraio a domenica 3 marzo Palma di Maiorca ospiterà i Campionati Mondiali 2024 del 470 misto, evento fondamentale in ottica qualificazione olimpica per Parigi 2024. Si tratta di una rassegna iridata estremamente importante per l’Italia, alla ricerca di uno dei due pass che ancora mancano all’appello prima di completare l’en plein di classi qualificate.

Sfumata la prima occasione ai Mondiali unificati di Den Haag 2023, la selezione azzurra ha ancora a disposizione due chance per staccare il ticket olimpico nel 470 misto: il Mondiale spagnolo ed il preolimpico globale di Hyeres ad aprile. A Maiorca verranno distribuite 4 quote continentali complessive, di cui una riservata all’Europa (le altre ad Africa, Nord America e Sudamerica).

Un solo slot disponibile dunque per tutti i Paesi del Vecchio Continente che non erano riusciti a strappare la qualificazione ai Mondiali della scorsa estate, tra cui l’Italia. Saranno tre gli equipaggi azzurri impegnati alle Baleari per inseguire il sogno olimpico: Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini, Elena Berta/Bruno Festo e Benedetta Di Salle/Alessio Bellico.

Oltre alla Francia padrona di casa, le altre nazioni europee già qualificate per i Giochi sono Spagna, Austria, Germania, Svezia, Israele, Portogallo e Svizzera. I nostri portacolori dovranno dunque fare i conti in ottica pass con le barche di Croazia, Gran Bretagna, Grecia, Norvegia, Polonia, Turchia e Ucraina.