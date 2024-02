Vela, Ferrari-Dubbini restano in corsa per la Medal Race ai Mondiali 470 e per il pass olimpico

Si complica la rincorsa al pass olimpico dell’Italia dopo la terza giornata dei Campionati Mondiali 2024 del 470 misto, in corso di svolgimento a Palma di Maiorca (Spagna) fino a domenica 3 marzo. Quest’oggi è cominciata la Gold Fleet e sono state completate altre due regate (per un totale di sette, contando anche le qualifiche dei giorni scorsi), quindi mancano a questo punto un massimo di quattro prove prima della Medal Race.

Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, raccogliendo un 18° ed un 3° posto nelle due regate odierne della flotta Gold, si trovano di fatto all’interno di un terzetto appaiato in decima posizione a quota 45 punti netti. I campioni italiani in carica devono però recuperare un divario di 10 punti su Vita Heathcote/Chris Grube (quarti nella generale) e 4 sugli altri britannici Martin Wrigley/Bettine Harris (nel gruppo dei quinti) per conquistare il posto nazione a Parigi 2024.

L’altro equipaggio azzurro presente in Gold Fleet, composto da Elena Berta e Bruno Festo, è infatti sprofondato in 28ma posizione a 83 punti con un pessimo score di 22-30 uscendo definitivamente dalla corsa per la Medal Race e per l’unico pass a cinque cerchi in palio a Maiorca per i Paesi europei non ancora qualificati ai Giochi.

Nelle zone alte della graduatoria prosegue nel frattempo il dominio del Giappone, che occupa ancora le prime due posizioni con Tetsuya Isozaki/Yurie Seki in testa (19 punti) a +4 sui connazionali Keiju Okada/Miho Yoshioka e a +13 sui padroni di casa spagnoli Jordi Xammar/Nora Brugman.