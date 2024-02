Vela: Ferrari-Dubbini e Berta-Festo si qualificano per la fase finale ai Mondiali 470

Termina la fase di qualificazione in quel di Maillorca, città della Spagna che sta ospitando i Campionati Mondiali 470 di vela, evento valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sono due i team azzurri ad aver staccato il pass per la flotta gold: stiamo parlando di Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, i quali hanno centrato la dodicesima piazza dopo aver raccolto la ventiquattresima posizione nella quarta prova e la prima nella quinta, guadagnando così 24 punti netti.

Dentro anche Elena Berta-Bruno Festo, quattordicesimi con 31 punti netti dopo aver chiuso i segmenti al settimo e al trentaduesimo posto; amaro in bocca per il risultato dell’ultima regata, arrivato a causa di una squalifica dopo che gli azzurri avevano chiuso in testa. Niente da fare invece per Benedetta di Salle-Alessio Bellico, trentanovesimi con 64 punti netti e destinati al Silver Fleet.

Al comando della classifica generale spicca il binomio nipponco formato da Tetsuya Isozaki e Yurie Ski, leader con 10 punti netti ed una quinta e una seconda posizione strappate nella giornata odierna. Secondi i connazionali Keiju Okada-Miho Yoshioka con 11 (3-4) davanti ai tedeschi Simon Diesch-Ana Markofrt, terzi con 12 (3-7 nel team blue).

Da domani, giovedì 29 febbraio, comincerà la seconda fase della gara. Soltanto i primi dieci della classifica generale potranno giocarsi poi domenica la medal race. Ricordiamo che al momento in ottica pass olimpico europeo oltre all’Italia restano in corsa la Gran Bretagna (con due equipaggi in Gold) e la Grecia (1 equipaggio in Gold). Il resto dei Paesi ancora non qualificati andranno in Silver Fleet.