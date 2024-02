Vela, Europei ILCA 2024: secondo posto per Spadoni dopo cinque regate, risale Mattivi

Continuano a viaggiare a corrente alternata i Campionati Europei 2024 di ILCA 7 e ILCA 7, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni ad Atene, nello specifico presso l’Alimos Marina. Dopo la cancellazione di tutte le prove di ieri, nel “quinto” giorno di competizioni, anche questo contrassegnato da un vento non forte, si sono disputate complessivamente sei regate, tre per classe.

Nell’ILCA 7, con cinque prove all’attivo, spicca Alessio Spadoni, balzato al secondo posto 18 punti netti alle spalle dell’israeliano Omer Vered Vilenchik, leader a quota 13. Quarto posto invece per Dimitri Peroni che, con 21 punti netti, insidia il lusitano Eduardo Marques, terzo con 19.

Scivola al ventunesimo posto invece Pietro Giacomini (36), mentre nei cinquanta troviamo Cesare Barabino (trentaseiesimo con 46), Paolo Freddi (quarantunesimo con 50) e Matteo Bertacchi, (quarantaseiesimo con 54).

Nell’ILCA 6 risale Emma Mattivi, al momento a ridosso della top 3. l’azzurra è infatti in sesta posizione con 33 punti netti. Virtualmente sul podio l’ungherese Maria Erdi con 19 punti netti, la lituana Viktorija Andrulyte (21) e la francese Louise Cervera (25)

Leggermente più staccate le altre italiane. Carolina Albano si trova infatti al venticinquesimo posto precedendo Chiara Benini Floriani (entrambe a quota 75). In top 50 infine Matilda Talluri e Sara Savelli, rispettivamente trentanovesima e quarantesima (99), Dentro anche Silvia Zennaro, quarantaquattresima con 103, e Giorgia Della Valle, quarantaseiesima con 106.