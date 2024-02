Vela, Europei ILCA 2024: Giacomini terzo dopo due regate, Mattivi tredicesima

L’assenza di vento continua a stravolgere il programma dei Campionati Europei 2024 del singolo maschile ILCA 7 e del singolo femminile ILCA 6 di vela, rassegna in fase di svolgimento ad Atene, precisamente all’Alimos Marina. Nel terzo giorno di competizioni entrambe le classi hanno disputato due regate per parte, mancando quindi l’obiettivo di realizzarne tre in modo da recuperare il tempo perso nei primi due giorni.

Nella categoria ILCA 7 spicca al terzo posto l’azzurro Pietro Giacomini, il quale ha raccolto 9 punti netti cedendo il passo esclusivamente all’israeliano Omer Vered Vilenchik e all’ungherese Benjamin Vadna, rispettivamente primo e secondo con 7 e 8. In top 15 anche Dimitri Peroni, attualmente 11° con 13, mentre al 21° posto si issa Matteo Bertacchi con 22. Da segnalare in top 50 anche Cesare Barabino, 38° con 29, Alessio Spadoni e Tommaso Boccuni, rispettivamente 41° e 42° con 31.

Nell’ILCA 6 femminile dopo tre regate l’atleta italiana posizionata meglio è Emma Mattivi, tredicesima con 13 punti netti. Posizione numero 29 per Chiara Benini Floriani (28). Tra le prime cinquanta anche Giorgia Della Valle (44ma con 36), Maria Vittoria Arseni (46ma con 38), Carlotta Rizzardi (49ma con 39) e Carolina Albano (50ma con 39). In testa alla classifica provvisoria dopo tre regate spicca invece la lituana Viktorija Andrulyte, leader con 3 punti netti davanti alla croata Elena Vorobeva (3) ed all’ungherese Maria Erdi (6).