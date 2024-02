Vela, Europei ILCA 2024: vento troppo leggero e instabile, annullato il programma della quarta giornata

Si fa sempre più complicata la situazione in quel di Atene, dopo l‘annullamento di tutte le regate in programma nella quarta giornata dei Campionati Europei 2024 del singolo maschile ILCA 7 e del singolo femminile ILCA 6, rassegna continentale prevista fino a venerdì 23 febbraio e valevole come evento di qualificazione olimpica per Parigi.

Purtroppo le condizioni meteo odierne hanno reso impossibile il regolare svolgimento della competizione, a causa di un vento troppo leggero ed instabile nel campo di regata. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca richiamando a terra tutti gli atleti e concludendo il day-4 senza aver completato neanche una prova. Al momento, quando mancano due giornate al termine della manifestazione, la classe ILCA 7 maschile ha archiviato solamente due regate mentre le ragazze dell’ILCA 6 ne hanno disputate tre.