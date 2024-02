USA-Ungheria, Finale Mondiali pallanuoto femminile 2024: programma, orario, tv, streaming

Saranno Stati Uniti ed Ungheria a giocarsi la finale dei Mondiali 2024 di pallanuoto femminile: a Doha, in Qatar, statunitensi e magiare si sono qualificate per l’ultimo atto della manifestazione. Le ungheresi inoltre hanno staccato anche il pass per i Giochi di Parigi 2024.

La finale si giocherà alle ore 15.30 italiane, mentre alle ore 09.30 si affronteranno nella finale per il bronzo Spagna e Grecia. Il secondo ed ultimo pass olimpico, invece, verrà messo in palio nella finale per il 7° posto tra Italia e Canada, che si giocherà alle ore 08.00 italiane.

La diretta tv sarà visibile su Rai Sport HD per Spagna-Grecia (dopo le batterie del nuoto) e Stati Uniti-Ungheria, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play per Spagna-Grecia (dopo le batterie del nuoto) e Stati Uniti-Ungheria, su Rai Play 3 per Italia-Canada e Spagna-Grecia (integrale). La diretta live testuale dell’incontro del Setterosa sarà invece fruibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI DOHA 2024

Venerdì 16 febbraio

08.00 Pallanuoto femminile, finale 7° posto: Canada-Italia – Diretta streaming su Rai Play 3

09.30 Pallanuoto femminile, finale 3° posto: Spagna-Grecia – Diretta tv su Rai Sport HD (dopo le batterie del nuoto)

14.00 Pallanuoto femminile, finale 5° posto: Australia-Paesi Bassi

15.30 Pallanuoto femminile, finale: Stati Uniti-Ungheria – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E STEAMING

Diretta tv: su Rai Sport HD per Spagna-Grecia (dopo le batterie del nuoto) e Stati Uniti-Ungheria.

Diretta streaming: su Rai Play per Spagna-Grecia (dopo le batterie del nuoto) e Stati Uniti-Ungheria, su Rai Play 3 per Italia-Canada e Spagna-Grecia (integrale).

Diretta Live testuale: su OA Sport per Canada-Italia.