United Rugby Championship: Leinster in fuga, per i playoff classifica cortissima

Si è disputato nel weekend il decimo turno dell’United Rugby Championship, una giornata che non ha sorriso ai colori azzurri. Le Zebre Parma hanno sprecato troppo, cedendo nel finale a Edimburgo, mentre per la Benetton Treviso non c’è stata storia a Dublino, dove il Leinster si è confermato una macchina da guerra. E la classifica vede la corsa playoff farsi sempre più equilibrata.

Il Leinster, come detto, ha battuto la Benetton Treviso 47-18 e si conferma in vetta alla classifica con 39 punti. Alle sue spalle ci sono i Glasgow Warriors, con gli scozzesi che hanno demolito Newport 40-7 e salgono a 36 punti. Sul podio virtuale salgono anche i sudafricani Bulls, che battendo 25-10 i Lions ora sono a quota 35.

Il ko di Dublino costa caro alla Benetton Treviso, scivolata dal secondo al quarto posto, ferma a quota 32 punti. E, come detto, la corsa playoff è apertissima, perché dalla quarta alla decima posizione ballano solo 5 punti. Al quinto posto ci sono Edimburgo e Stormers a quota 30 punti, con gli scozzesi che hanno battuto a fatica le Zebre, mentre i sudafricani hanno vinto di misura 25-21 gli Sharks, nell’altro derby downunder.

Appaiati a cavallo della zona playoff, poi, ci sono tre squadre. Ospreys, Ulster e Munster hanno tutte 29 punti, con i gallesi che hanno vinto 19-17 lo scontro diretto contro i nordirlandesi, mentre i ragazzi di Cork hanno liquidato 42-7 gli Scarlets in trasferta. A 28 punti, uno solo dalla top 8, c’è poi Connacht, che ha vinto 16-12 a Cardiff. A scendere, ma virtualmente ancora in corsa, ci sono i Lions a 24 punti e Cardiff a 22. Più staccati, infine, le Zebre Parma a 13 punti, gli Scarlets a 12, i Newport Dragons e gli Sharks a 10.