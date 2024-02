Cricket, l’Italia è in Malesia per i play-off della World Cup Challenge League

La Nazionale italiana di cricket giocherà dal 22 febbraio al 3 marzo in Malesia i play-off della World Cup Challenge League, un torneo ad 8 squadre che metterà in palio 4 pass per la manifestazione. Le 8 partecipanti sono state suddivise in 2 gironi da 4, e le prime 3 di ciascun raggruppamento passeranno alla fase Super Six. L’Italia è stata inserita nel Gruppo A con Bermuda, Kuwait ed Arabia Saudita, mentre nel Gruppo B saranno presenti Bahrein, Malesia, Tanzania e Vanuatu. Gli azzurri sfideranno giovedì 22 febbraio alle 9.30 ora italiana le Bermuda, venerdì 23 l’Arabia Saudita e domenica 25 il Kuwait. Sono 14 gli atleti convocati dal coach dell’Italia, Gareth Berg, coadiuvato dagli assistenti Kevin O’Brien e Joy Perera: gli atleti sono in raduno in Malesia dal 13 febbraio per prepararsi al torneo. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su icc.tv.

Il numero uno del cricket italiano, Fabio Marabini, ha presentato così il torneo al sito federale: “Questo torneo è cruciale per stabilire quali aspirazioni può avere l’Italia nei prossimi 4 anni. Il livello globale è cresciuto moltissimo, noi siamo ancora molto indietro per quanto concerne le infrastrutture, senza le quali non è possibile crescere, ma abbiamo una buona squadra, andiamo per qualificarci e ripartire con il prossimo ciclo con nuove ambizioni. Non possiamo nasconderci, ci sono Nazioni che hanno mezzi inferiori ai nostri e molto meno talento, ma che sono più avanti di noi sia nei ranking che nelle graduatorie dei contribuiti che riceviamo dalla federazione internazionale“.

Prosegue il presidente della Federazione Cricket Italiana: “Siamo convinti di avere una buona squadra e di aver fatto tutto il possibile per arrivare al torneo preparati. Ora però in campo vanno i giocatori, conta molto anche l’aspetto psicologico, quindi ci aspettiamo che la squadra approcci il torneo una partita alla volta, con la consapevolezza che possiamo vincere tutte le partite e che per vincere ognuno deve affrontare il principale nemico dentro la propria testa. È un esame di maturità, abbiamo giocatori importanti, non voglio fare nomi, ma tutti hanno i mezzi per emergere nel corso del torneo“.