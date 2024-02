United Rugby Championship: Benetton Treviso ha un altro big match. Zebre, trasferta di fuoco

Si disputa questo weekend l’undicesima giornata dell’United Rugby Championship, che approfittando dello stop del Guinness Sei Nazioni manda in campo tutte le sue squadre. E per le italiane sarà un weekend durissimo, dove molte delle ambizioni di Treviso si giocheranno sul campo di Monigo.

In vetta alla classifica il Leinster va a far visita a Cardiff, mentre alle sue spalle si disputerà un vero e proprio big match. A Monigo, infatti, la Benetton Treviso che è quarta in classifica ospita i Glasgow Warriors, attualmente secondi. Per gli scozzesi una trasferta ostica, ma fondamentale per restare in scia ai dubliners, mentre per i biancoverdi non solo la volontà di restare attaccati ai migliori, ma in caso di ko c’è il rischio di venir risucchiati nella corsa all’ottavo posto.

Treviso è uscita malconcia dalla trasferta a Dublino due weekend fa, mentre Glasgow non ha pagato pegno per le assenze dei nazionali dominando in casa contro Newport. Ma i Dragons non sono certo una formazione di qualità come Treviso e, dunque, il risultato non è così scontato a Monigo. Dove Marco Bortolami sa che rischia di giocarsi una bella fetta di stagione in 80 minuti.

Trasferta durissima, invece, per le Zebre che saranno impegnate a Cork contro il Munster. Gli irlandesi sono attualmente noni e hanno bisogno di vincere, e con bonus, per risalire la china e posizionarsi in una zona più tranquilla della classifica. Per i ragazzi di Fabio Roselli, invece, il difficile obiettivo di conquistare uno scalpo di assoluto valore e staccare la zona bassissima della classifica.