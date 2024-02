Ungheria-Italia, Qualificazioni Europei basket 2025: programma, orario, tv, streaming

Una settimana in cui l’Italbasket sarà assoluta protagonista. Partono le qualificazioni agli Europei di basket del 2025; per gli azzurri di Gianmarco Pozzecco queste partite saranno più un test per capire le loro condizioni e sul creare amalgama, poiché la nostra Nazionale è già qualificata al torneo come uno dei paesi ospitanti.

Dopo la sfida di giovedì a Pesaro contro la Turchia, gli azzurri voleranno a Szombathely per affrontare l’Ungheria, selezione da tempo ai margini del basket continentale e movimento che negli ultimi anni ha offerto, come giocatore di spicco, il solo Adam Hanga.

Inizio del match previsto alla Savaria Arena di Szombathely domenica 25 febbraio alle 18.00. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta LIVE testuale, con aggiornamenti costanti del primo match ufficiale dell’Italbasket del 2024!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025

Domenica 25 febbraio

Ore 18.00 Ungheria-Italia – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA UNGHERIA-ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI BASKET 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport