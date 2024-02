Un’analisi del campionato di pallavolo femminile 2023/2024

Il campionato di Serie A di volley femminile 2023/2024 procede a gonfie vele.

Dopo una stagione 2022/2023 che ha visto una serie di record dal punto di vista degli ascolti, a dimostrazione del grande interesse che gli italiani hanno sviluppato (o stanno sviluppando) nei confronti della pallavolo, la stagione attuale vede una bagarre in testa che non potrà che tenere gli appassionati incollati alla sedia. Nel mezzo un europeo che nonostante qualche polemica riguardante la compagine azzurra ha suscitato grande interesse nel pubblico del bel paese.

I numeri

Durante gli scorsi playoff i dati auditel parlano di picchi di quasi un milione di spettatori durante la finale playoff tra Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e Allianz Vero Volley Milano, con numeri di ascolto medio che si sono attestati, complessivamente, sulle 818.747 unità. Anche gli europei hanno registrato picchi di ascolti. Complessivamente, infatti, gli ottavi e i quarti di finale giocati dall’Italia hanno registrato oltre due milioni e mezzo di spettatori, ulteriore dimostrazione dell’interesse, vivo, che in italia c’è per la pallavolo.

Let Top 4

Come detto, il campionato in corso non ha assolutamente deluso le attese: la classifica parla chiaro, ci sono quattro squadre che fanno gruppo a sé nei piani alti, e che presumibilmente lotteranno per lo scudetto fino all’ultimo. Si tratta della Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione in carica, e ancora imbattuta. Della Allianz Vero Volley Milano, sconfitta una sola volta, proprio dalle rivali e campioni in carica di Conegliano. Della Savino Del Bene Scandicci, che ha perso solo contro le prime due classificate di cui spera, nel corso della stagione, di riuscire a raggiungere il livello. Un po’ defilata, ma comunque capace di ottenere risultati veramente notevoli, è Igor Gorgonzola Novara, sconfitta solo tre volte in tutto il campionato, e quarta classificata a 33 punti. Sicuramente un campionato così tirato sarà un paradiso per chi volesse piazzare scommesse sportive.

Le campionesse

A fare le fortune delle squadre in testa alla classifica sono, ovviamente, le giocatrici. Non è un caso che le migliori giocatrici giocatrici siano in forza alle squadre che dominano il campionato. Un esempio è sicuramente quello dell’opposto di Conegliano, la svedese Isabelle Haak, precedentemente in forza alla Savino Del Bene Scandicci. Savino del Bene che ha recentemente acquistato la giocatrice brasiliana Ana Carolina da Silva, più semplicemente nota come Carol, fortissima centrale arrivata dal Praia Clube, con cui in Brasile ha vinto tutto. E come non parlare di Paola Egonu, la pallavolista italiana considerata tra le più forti, se non la più forte, giocatrice al mondo. La storia della Egonu è particolarmente intrigante, considerando che è stata per alcuni anni in forza alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, risultando protagonista delle grandi vittorie della squadra, che durante il periodo in cui ha avuto a roster Paola Egonu, ha vinto due scudetti, tre supercoppe italiane, il campionato mondiale per club 2019, tre Coppe Italia, e la Champions League 2020-2021. Successi di squadra arricchiti da una grande numero di record (ad esempio, maggior numero di punti in una partita di finale playoff) e un grande numero di trofei individuali (ha vinto l’MVP almeno una volta in tutte le competizioni a cui ha preso parte). Dopo questo periodo che definire di successo sarebbe un eufemismo, la Egonu si è spostata in Turchia per un breve periodo, per poi tornare nuovamente in Italia, accasandosi in una squadra che ha tutte le intenzioni, e tutte le carte in regola, per contendere il titolo alla Prosecco Doc Imoco Conegliano: la Allianz Vero Volley Milano. Le premesse per una rivalità accesissima ci sono tutte. Come detto, Conegliano è ancora imbattuta, mentre Milano ha perso solo contro la rivale veneta, cedendo per 3 set a 1 al termine di una partita tesissima e spettacolare, giocata davanti ai 12.500 del Mediolanum Forum. Partita che ha già fatto la storia: mai infatti così tanti spettatori avevano seguito una partita di pallavolo dal vivo in Italia.

E non dimentichiamoci della terza classificata, la Savino Del Bene Scandicci, che ha vinto tutte le partite fatta eccezione di quelle contro le prime due squadre del campionato. Particolarmente emozionante è stata la partita persa al tie-break contro la Allianz Vero Volley Milano, lo scorso 22 ottobre. Nonostante non sia ancora riuscita a sconfiggere le due corazzate del nostro campionato, la squadra di Scandicci ha tutte le carte in regola, dopo il rinnovo estivo del proprio roster, per dire la sua. Oltre al già citato arrivo di Ana Carolina da Silva, la Savino del Bene può contare sui servigi della micidiale attaccante Zhu Ting fino al termine della stagione 2023/2024, lasciando in mano a coach Massimo Barbolini un roster veramente duttile e completo, con cui dare fastidio a chiunque, anche in Champions League.

Conclusione

Insomma, il campionato ha da poco superato la metà, ma le gerarchie nella parte alta della classifica sono tutte da scoprire. Si preannuncia un girone di ritorno di fuoco: vedremo poi se a confermarsi saranno le pantere del Conegliano, o se una delle pretendenti riuscirà a farle alzare dal loro trono.