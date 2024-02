UAE Tour femminile 2024: Lotte Kopecky è mostruosa, domina anche in salita. Quarta Gaia Realini

Lotte Kopecky è un fenomeno e non c’era bisogno di conferme. Questa volta però ha stupito tutti ancor di più: l’anno scorso ci aveva provato, in più occasioni, nel 2024 fa ancora più sul serio e va a prendersi la prima vittoria in salita della carriera. Una trasformazione che stava mettendo in atto la fuoriclasse belga, campionessa del mondo in carica: all’UAE Tour è riuscita a trionfare in vetta a Jebel Hafeet.

Prestazione monstre quella dell’atleta della SD Worx – Protime che ha sbaragliato il campo ricco di scalatrici pure (lei parte come velocista e spesso si diletta, trionfando, in pista). Ha gestito le energie sull’ultima ascesa e nel tratto conclusivo ha staccato le rivali, trionfando e ipotecando la classifica generale.

Gran performance nella terza tappa per la giovane australiana Neve Bradbury (Canyon SRAM Racing) che ha sognato per lunghi tratti il successo ma si è dovuta accontentare della seconda piazza. Terza a 32” la veterana spagnola Mavi García (Liv AlUla Jayco).

Tre italiane nella top-10: bene Gaia Realini, che cede negli ultimi chilometri e chiude quarta a 43”. Rispettivamente settima ed ottava Elisa Longo Borghini e Silvia Persico.