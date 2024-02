Tour of Antalya 2024: tripletta azzurra in salita. Tappa e maglia per Davide Piganzoli davanti a Pinarello e Zambanini

Gioisce l’Italia in Turchia. Terza tappa della quinta edizione del Tour of Antalya che sorride alla grande ai colori azzurri: in vetta a Tahtali infatti è tripletta tricolore, con il primo successo da professionista per Davide Piganzoli.

Uno dei talenti più puri del ciclismo italiano è riuscito a sbloccarsi con un bellissimo attacco sul finale, in costante ascesa: è giunto in solitaria sul traguardo e domani sarà leader della classifica generale. Ma non finisce qui: alle spalle del 21enne del Team Polti Kometa ecco che troviamo un altro giovanissimo tricolore.

A soli 14” ha chiuso infatti Alessandro Pinarello (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), classe 2003. Completa il podio tutto del Bel Paese Edoardo Zambanini, leggermente più esperto, viste le sue due stagioni passate nel World Tour con la Bahrain-Victorious, ma anch’egli appena ventiduenne.