Tour of Oman 2024, Caleb Ewan fa suo il primo sprint. Ottavo Malucelli

Prima vittoria stagionale per Caleb Ewan. L’australiano della Jayco-AlUla si impone in volata nella prima tappa del Tour of Oman, la Oman Across Ages Museum-Oman Convention and Exibition Centre di 181,5 chilometri, battendo allo sprint Bryan Coquard (Cofidis) ed Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), ottavo il miglior azzurro, Matteo Malucelli della JCL Team Ukyo.

Percorso abbastanza semplice, con la strada che si alza soltanto con pendenze abbastanza leggere senza creare troppe difficoltà. Il tentativo odierno vede protagonisti Oscar Pelegrì (Burgos-BH), Nur Amirul Mazuki (Terengganu Cycling Team), Munther Al Hsani, Mohammed Al-Wahibi (Oman) e Plychronos Tzortzakis (Rooyal Insurance).

Nessuno di questi corridori mette davvero paura al gruppo, che lascia un vantaggio attorno ai tre minuti e mezzo ai cinque battistrada che, seppur volenterosi, hanno poche speranze. Pelegrì e Tzortzakis guadagnano qualche secondo negli sprint intermedi che gli permettono a fine corsa di essere in top 10 nella generale.

Ma la loro avventura dura poco, con la UAE Team Emirates e l’Arkea B&B Hotels che vanno a ricucire agli undici chilometri dal traguardo. Si arriva al finale, leggermente in salita: è Kristoff a lanciare la volata, ma l’australiano lo supera riuscendo a tenere a bada la rimonta di Coquard.