UAE Tour femminile 2024, Lorena Wiebes fa 2 su 2 in volata: battuta Chiara Consonni

Lorena Wiebes non si batte allo sprint! L’olandese vince anche a Madinat Zayed la seconda tappa dell’UAE Tour femminile e si conferma leader della classifica generale dopo il successo nella prima tappa. Ancora sul podio di tappa Chiara Consonni che è seconda dopo il terzo posto di ieri.

Una giornata particolarmente ostica per le atlete in una tappa che sembrava all’apparenza scontata: non c’è una fuga vera e propria e il gruppo rimane compatto, ma per il forte vento si formano dei ventagli nel plotone. Qualche big rimane attardata tra cui Lotte Kopecky, Letizia Paternoster e Tereza Neumanova.

La situazione si stabilizza negli ultimi 50 chilometri, quando il gruppo si riunisce e non c’è un attacco deciso se non qualche azione timida di squadra, dal Team dsm-firmenich PostNL alla reazione della FDJ – SUEZ e della Lidl- Trek, ma nessun azione risolutiva che sparpagli le carte e metta a rischio la volata di gruppo nel finale.

Negli ultimi 10000 metri si organizzano tutte le squadre delle velociste, con il Team SD Worx – Protime che sembra il più organizzato per cercare di bissare il successo di Lorena Wiebes. Nessuno può però insidiare l’olandese che di prepotenza si prende il secondo successo su due tappe, sfruttando un lavoro eccezionale di Lotte Kopecky che ha tirato il treno da sola. Seconda piazza per Chiara Consonni che è rimasta nascosta fino all’ultimo. Terza invece Clara Copponi che è partita troppo in anticipo ed è schiantata negli ultimi metri.