Finn Fisher-Black vince la Muscat Classic. Francesco Busatto 5° nell’antipasto del Tour of Oman

Finn Fisher-Black ha vinto la Muscat Classic, corsa di livello 1.1 che fa da antipasto al Tour of Oman. Il corridore neozelandese si è imposto in solitaria dopo aver affrontato un percorso molto esigente e piazzando l’attacco risolutore sull’ultimo strappo.

L’alfiere della UAE Emirates ha preceduto per quattro secondi lo statunitense Luke Lamperti (Soudal-Quick Step), il quale ha regolato il gruppo dei migliori davanti al belga Amaury Capiot (Arkéa-B&B Hotels) e al francese Bryan Coquard (Cofidis). Quinta piazza per Francesco Busatto (Intermarché-Wanty), migliore italiano al traguardo. Da segnalare la decima piazza di Davide De Pretto (Team Jayco AlUla), Lorenzo Rota dodicesimo (Intermarché-Wanty).

Finn Fisher-Black ha conquistato la sua seconda vittoria da professionista a 22 anni, lo scorso anno aveva primeggiato in una tappa del Giro di Sicilia ed era stato secondo in una frazione della Vuelta di Spagna. L’oceanico era reduce dall’AlUla Tour, chiuso al terzo posto in classifica generale e al secondo nella graduatoria riservata ai giovani.