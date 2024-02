UAE Tour femminile 2024: Lorena Wiebes domina in volata la prima tappa. Battute Barbieri e Consonni

Si comincia con una volata all’UAE Tour femminile e ovviamente non si poteva che partire da Lorena Wiebes. Prima gara e prima vittoria per il fenomeno olandese: dominio in volata per lei in quel di Dubai Harbour. Tappa e maglia di leader della classifica generale.

Protagoniste le cadute, soprattutto nella prima parte di gara, con anche Elisa Longo Borghini finita a terra e prontamente rientrata nel gruppo. Attive le atlete della Top Girls Fassa Bortolo: l’obiettivo è stato quello di andare all’attacco con Alice Palazzi e Gaia Segato. Successivamente plotone compatto verso la volata.

Eccezionale il lavoro della SD Worx – Protime nel lanciare la propria stella Lorena Wiebes: due apripista di lusso come Barbara Guarischi e Lotte Kopecky per servire su un piatto d’argento lo sprint all’olandese che ha vinto addirittura per distacco.

Piazzamenti per le italiane: seconda Rachele Barbieri (Team dsm-firmenich PostNL), terza Chiara Consonni (UAE Team ADQ), ottava Sofia Colinelli (Roland).