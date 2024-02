UAE Tour 2024, Tim Merlier imperioso allo sprint nella prima tappa, maxi-caduta nel finale. Terzo Mareczko

Sempre la Soudal Quick-Step e ancora Tim Merlier! Il belga vince la prima tappa dell’UAE Tour 2024 a Liwa. Sono già otto le vittorie stagionali per la squadra belga, mentre si tratta della terza affermazione per lo sprinter dopo le due raccolte all’AlUla Tour. Una volta imperiosa rimontando da dietro e mostrando già di avere una condizione super rispetto a tutta la concorrenza.

All’inizio della tappa il ritmo non è elevatissimo: nessuno si prende la responsabilità di attaccare e il gruppo rimane compatto per tutti i primi 40 km. Quando mancano 120 km alla conclusione, ecco che arrivano i primi tentativi da parte di Marco Murgano e Jake Stewart del Team Corratec – Vini Fantini.

La coppia di compagni di squadra arriva a prendere un vantaggio di circa quattro minuti, poi il gruppo, nella seconda parte della tappa quando cominciano i sali e scendi, prende in mano la situazione per stabilizzare e congelare il distacco attorno ai due minuti.

L’attacco dei battistrada viene rintuzzato a circa 20 km dalla conclusione e l’avvicinamento alla volata è reso più vivo dallo sprint di Pello Bilbao per il secondo di abbuono e un tentativo vano di Thomas De Gendt. Nel finale è Merlier ad arrivare da dietro e bruciare tutti in una volata lanciata da Molano e Gaviria che chiuderanno settimo e sesto. Secondo Arvid de Kleijn e terzo un ottimo Jakub Mareczko che ha sprintato vicino alle transenne, dando l’accelerazione giusta negli ultimi metri. In top 10 chiude anche Simone Consonni che è ottavo. Volata condizionata anche da una maxi-caduta negli ultimi 300 metri, ma i corridori davanti avevano già lanciato la volata e non si sono fatti condizionare.