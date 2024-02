Ciclismo, Gaia Realini rinnova con la Lidl-Trek fino al 2027: “Non mi sono mai sentita sola”

La Lidl-Trek sa di avere in casa la possibile erede di Elisa Longo Borghini e fa di tutto per tenersela stretta. La squadra statunitense ha difatti annunciato il rinnovo con la ventiduenne azzurra nella giornata di oggi, estendendole il contratto fino al 2027.

Lo scorso anno la giovane azzurra è stata protagonista di una vera e propria breakout season riuscendo a rivaleggiare con le migliori del lotto ciclistico internazionale. Un 2023 costellato da terzi posti di rilievo: il primo alla Freccia Vallone, seguito poi da una settima piazza alla Liegi, per poi finire sul gradino più basso del podio sia alla Vuelta Feminina (vincendo la penultima tappa di Laredo e tenendo in più occasioni le ruote di una certa Annemiek Van Vleuten) che al Giro Donne.

Per lei il 2024 sarà l’anno della possibile riconferma: si profila difatti il debutto al Tour de France Femmes, ma la partecipazione alla Grande Boucle non le precluderà l’essere ai nastri di partenza anche di Vuelta Feminina e Giro Donne. “Il mio primo anno con la squadra è andato oltre le mie più rosee aspettative, non potevo chiedere di meglio – afferma Gaia dopo la firma – ho fatto delle ottime prove e raggiunto risultati di spicco, ma il più grande successo è stata la sicurezza nei miei mezzi che ho raggiunto“.

Realini continua: “Mi sono inserita in punta di piedi nella squadra, con la curiosità di scoprire un nuovo mondo, e mi sono ritrovata sotto i riflettori in maniera inaspettata. Un anno dopo le ambizioni e le prospettive sono cambiate. L’asticella si è alzata ed è la più grande sfida che io e il team vogliamo vincere. Ora abbiamo nuovi obiettivi, in primis quello di diventare una scalatrice solida nelle corse a tappe e poi avvicinarsi sempre di più alle migliori cicliste delle classifiche generali nel World Tour. Ho imparato che non devo mai arrendermi, anche nelle situazioni più difficili. Qui ho imparato il valore del ciclismo come sport di squadra, non mi sono mai sentita sola. I risultati sono arrivati perché la squadra è sempre stata al mio fianco e ha creduto in me, facendomi raggiungere il mio potenziale. Continuerò il mio viaggio con la Lidl-Trek per andare oltre i miei limiti e alzerò la barra delle ambizioni sempre più in alto. Sono super felice“.

Ina Teutenberg, DS della squadra, è soddisfatta del rinnovo: “Nel 2022 sapevamo di aver messo sotto contratto un gran talento e una grande scalatrice, ma mi sono sorpresa di come velocemente si sia adattata ad essere parte di un grade team. Mentalmente è forte oltre ad andare bene in bicicletta ed è questo che le ha permesso di diventare uno dei talenti più promettenti del gruppo. Vogliamo continuare questa crescita per portarla, nel prossimo futuro, tra le più forti del ciclismo femminile“.