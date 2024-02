UAE Tour 2024, tappa di oggi Al Dhafra Walk Madinat Zayed-Liwa: orari, percorso, tv, streaming, favoriti

Seconda corsa a tappe di livello World Tour della stagione 2024: dopo il classico inizio a gennaio dall’Australia con il Tour Down Under, in questa settimana andrà in scena la sesta edizione dell’UAE Tour, stavolta con una startlist di minore richiamo rispetto alle ultime edizioni.

PERCORSO

Il primo terzo di gara nel deserto sarà interamente pianeggiante. Parte centrale della frazione da 143 km che sarà condita da un doppio giro sulla pista ciclabile di Moreeb Dune, costellata di sali scendi con pendenze non banali. Si giunge infine a Liwa, sede d’arrivo della prima tappa, dove lo striscione del traguardo sarà posto in cima a un rettilineo tutto costantemente al 5%. Un finale decisamente mosso, adatto a coloro che sanno scegliere il tempismo giusto per un colpo di mano, se no sarà volata tra un gruppo non troppo ristretto: non sarà quindi una frazione adatta ai velocisti puri.

FAVORITI

Una tappa che può essere adatta a velocisti resistenti: su tutti vige il nome di Tim Merlier (Soudal Quick-Step): il belga è già in forma e l’ha dimostrato nell’AlUla Tour, riuscendo a vincere ben due tappe in Arabia Saudita. Occhio anche a Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike): l’olandese ha debuttato altrettanto bene quest’anno, vincendo la Clasica de Almeria. Dal mazzo possono uscire poi gli australiani Sam Welsford (BORA – hansgrohe) e Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck), così come Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL). Più difficile sarà invece per Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team).

PROGRAMMA PRIMA TAPPA UAE TOUR 2024

Lunedì 19 febbraio

Orario di partenza: ore 10.10

Orario di arrivo stimato: ore 13.30

TAPPA DI OGGI UAE TOUR 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 11.50

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW