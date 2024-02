Calendario Europei indoor tiro con l’arco 2024: programma, orari, tv, streaming

Da martedì 20 a sabato 24 febbraio si disputeranno a Varazdin (in Croazia) i Campionati Europei indoor 2024 di tiro con l’arco, primo grande evento della stagione internazionale con in palio le medaglie. La rassegna continentale al coperto, per la seconda edizione consecutiva, vedrà impegnate ben tre divisioni: olimpico, compound e arco nudo.

L’Italia ha convocato ben 32 atleti tra categorie senior e Under 21, con l’obiettivo di migliorare il bottino di Lasko 2022 e provare a vincere il medagliere. Fari puntati, anche in ottica Parigi 2024, su alcuni big azzurri del ricurvo come Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari, ma anche sul giovane emergente Matteo Borsani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Europei al coperto 2024 di tiro con l’arco. Al momento non è prevista la copertura televisiva e in streaming della manifestazione in Italia, ma in tal senso potrebbero emergere delle novità importanti nelle prossime giornate.

CALENDARIO EUROPEI INDOOR TIRO CON L’ARCO 2024

Martedì 20 febbraio

9.30-17.30 Ranking round

Mercoledì 21 febbraio

8.30-17.30 Sedicesimi e ottavi di finale prove individuali

Giovedì 22 febbraio

8.30-13.00 Quarti di finale e semifinali prove individuali

14.30-18.00 Quarti di finale e semifinali prove a squadre

Venerdì 23 febbraio

9.30-18.55 Finali prove a squadre

Sabato 24 febbraio

9.00-17.45 Finali prove individuali