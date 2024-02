UAE Tour 2024: programma, orari, dove vederlo in tv e streaming, il percorso e le tappe

Si avvicinano i primi appuntamenti di peso della stagione ciclistica 2024 e, come al solito, nella parte finale di febbraio c’è la seconda breve corsa a tappe di livello World Tour, ossia l’UAE Tour, che giunge quest’anno alla sesta edizione e vede sempre corridori di prim’ordine in partenza.

Una corsa vinta due volte da Tadej Pogacar, una da Primoz Roglic e lo scorso anno da Remco Evenepoel, che quest’anno ha deciso di correre la Volta ao Algarve in Portogallo. Ancora non è nota la presenza o meno di Pogacar, mentre ci sarà il suo compagno di squadra Adam Yates che sarà fra i principali favoriti.

PERCORSO

Già la prima tappa con arrivo a Liwa non sarà scontata con un’ultima parte mossa e gli ultimi 500 metri oltre il 5% di pendenza. Importante sarà anche la seconda frazione, ossia la cronometro individuale da 12 km a Al Hudayriyat Island, mentre la terza tappa scaverà i primi veri distacchi nella generale con l’arrivo a Jebel Jais al termine di una salita lunga 19 km al 5,6%. Chance per i velocisti che ci saranno nella quarta, quinta e sesta tappa, mentre tutti i verdetti mancanti saranno emessi nell’ultima tappa, quella con arrivo a Jebel Hafeet con 10,9 km al 6,7% di pendenza media.

PROGRAMMA E TAPPE UAE TOUR 2024

Lunedì 19 febbraio: 1a tappa, Al Dhafra Walk Madinat Zayed-Liwa Palace (143 km)

Martedì 20 febbraio: 2a tappa (cronometro individuale), Al Hudayriyat Island-Al Hudayriyat Island (12.1 km)

Mercoledì 21 febbraio: 3a tappa, Al Marjan Island-Jebel Jais (176 km)

Giovedì 22 febbraio: 4a tappa, Dubai Police Officer’s Club-Dubai Harbour (173 km)

Venerdì 23 febbraio: 5a tappa, Al Aqah-Umm Al Quwainc (182 km)

Sabato 24 febbraio: 6a tappa, Louvre Abu Dhabi Museum-Abu Dhabi Breakwater (138 km)

Domenica 25 febbraio: 7a tappa, Al Ain-Jebel Hafeet (161 km)

DOVE VEDERE L’UAE TOUR 2024 IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 11.50 su Eurosport 2 per gli abbonati

Diretta streaming: dalle 11.50 Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport