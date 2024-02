Calendario Mondiali tuffi grandi altezze 2024 oggi: orari 14 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Si assegnano le prime medaglie ai Mondiali di tuffi dalle grandi altezze a Doha. Oggi, infatti, si disputeranno il terzo ed il quarto round della gara femminile e al termine di esso si conoscerà la nuova campionessa del mondo.

A comandare la classifica c’è la canadese Molly Carlson, che ha decisamente un vantaggio importante sulla concorrenza e si presenta come la grande favorita per la medaglia d’oro. Carlson ha concluso i primi due round di gara con un punteggio complessivo di 168.90, complice uno strepitoso triplo ritornato raggruppato con mezzo avvitamento da 102.60. In seconda posizione c’è l’australiana Rhiannan Iffland (154.40), che difende il titolo iridato vinto lo scorso anno a Fukuoka.

Ottima sesta posizione per Elisa Cosetti, la prima tra le europee in gara. La 21enne azzurra ha ottenuto il punteggio di 135.20. La zona medaglia non è distante e ci sono solo sei punti di distacco. Si può sognare.

La seconda giornata dei Mondiali 2024 di tuffi dalle grandi altezze a Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta streaming su RaiPlay3 (gara femminile). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma.

MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2024 OGGI

Mercoledì 14 febbraio (orari italiani)

09.02 Tuffi grandi altezze – Round 3 Gara femminile

09.41 Tuffi grandi altezze – Round 4 Gara femminile

AZZURRI IN GARA

09.02 Tuffi grandi altezze – Gara femminile (Elisa Cosetti)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI GRANDI ALTEZZE 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay 3

Diretta testuale: OA Sport