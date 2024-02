Tuffi, Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli qualificate a Parigi 2024: cosa dice il regolamento

I preliminari della gara femminile della piattaforma dei Mondiali 2024 di Doha ha un retrogusto dolce per l’Italia. Sarah Jodoin di Maria e Maia Biginelli hanno superato con il quarto e diciottesimo punteggio le eliminatorie e hanno conquistato le due carte olimpiche.

L’Italia si era già assicurata quattro pass nella gara individuale dai tre metri grazie al successo di Chiara Pellacani agli European Games di Cracovia e all’accesso in finale di Elena Bertocchi, Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia ai Mondiali di Fukuoka 2023; e nel sincro dai 3 metri dopo il bronzo iridato in Giappone conquistato da Pellacani e Bertocchi. Quindi mancavano le carte nel sincro da 3 metri maschile, nel sincro dalla piattaforma maschile e femminile e quelle individuali dalla piattaforma maschile e femminile. Dai 10 metri, tra le donne, è arrivata questa certezza.

COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO?

I finalisti delle gare individuali (senza tener conto degli atleti già qualificati) e le prime quattro nazioni nelle gare sincro (senza tener conto delle nazioni già qualificate) riceveranno una carta olimpica per Parigi 2024. Possono essere ripescati in seguito gli atleti qualificati dal tredicesimo posto in su ai Mondiali di Doha nelle prove individuali fino al raggiungimento massimo di atleti per gara e nel rispetto del numero massimo di quote per nazioni e del contingente olimpico previsto di 136 atleti (68 maschi e 68 femmine).

Di conseguenza, dopo i Mondiali di Fukuoka, le atlete già qualificate erano le seguenti: Brasile (Ingrid Oliveira), Canada (Caeli McKay), Cina (Chen Yuxi, Quan Hongchan), Germania (Elena Wassen, Christina Wassen), Giappone (Arai Matsuri), Gran Bretagna (Lois Toulson), Messico (Gabriela Agundez Garcia, Alejandra Orozco Loza), Spagna (Ana Carvajal), USA (Delaney Schnell). Considerati i nominativi delle atlete che hanno avuto accesso alla semifinale di domani dalla piattaforma già con il biglietto per i Giochi e i 12 slot a disposizione, le due azzurre hanno potuto già festeggiare.

QUALIFICATE ALLA SEMIFINALE PIAFFORMA MONDIALI 2024

1 CHEN Yuxi CHN

2 QUAN Hongchan CHN (Già con il pass)

3 SPENDOLINI SIRIEIX Andrea GBR

4 JODOIN di MARIA Sarah ITA

5 McKAY Caeli CAN (Già con il pass)

6 OROZCO LOZA Alejandra MEX (Già con il pass)

7 AGUNDEZ GARCIA Gabriela MEX (Già con il pass)

8 WU Melissa AUS

9 VIETA Maycey Adrianne PUR

10 WASSEN Christina GER (Già con il pass)

11 KIM Mi Rae PRK

12 PRAASTERINK Else NED

13 TOULSON Lois GBR (Già con il pass)

14 LYSKUN Sofiia UKR

15 KANETO Rin JPN

16 KIM Nahyun KOR

17 PFEIF Pauline Alexandra GER

18 BIGINELLI Maia ITA