Nuoto artistico, Susanna Pedotti: “Sono soddisfatta e spero che nella finale vada ancora meglio”

Susanna Pedotti chiude al settimo posto i preliminari del solo libero femminile ai Mondiali 2024 di nuoto artistico, in corso a Doha, in Qatar, centrando così l’ingresso in finale, riservato alle prime dodici classificate: l’azzurra ha parlato ai microfoni del sito federale al termine della gara.

L’analisi a caldo dell’azzurra: “Con questo nuovo regolamento è certamente il mio migliore, però è completamente diverso da quello con le vecchie regole. Io ho nel cuore il singolo che ho fatto due anni fa e questo ci si avvicina. Mi sono sentita bene in acqua, sono riuscita a controllare tutto, però con questi basemark non si può mai sapere: magari pensi di aver dato il massimo e invece ti ritrovi la brutta sorpresa. Ci possono stare sempre degli errori e fino alla fine non puoi mai avere la certezza. Sono soddisfatta e spero che nella finale vada ancora meglio. Questa volta ho avuto più tempo per allenarmi e sono fiduciosa“.

Pedotti tornerà in acqua già nel pomeriggio italiano: “Adesso testa alla finale di questa sera, la più importante per me in questo momento. Gareggiare a fianco di Giorgio Minisini non è una cosa di tutti i giorni. E’ il mio primo doppio misto, al secondo Mondiale della mia vita. Queste ore che ci separano dalla gara le trascorro in albergo. Purtroppo non portò vedere la gara dell’acrobatico ma faro il tifo per le mie compagne dalla tv“.

L’ultima battuta dell’azzurra è per la compagna di squadra Alessia Macchi: “Siamo cresciute insieme, abbiamo cominciato a nuotare come doppio otto anni fa, ci conosciamo molto bene e sono contenta di condividere tutto questo con lei“.