Tuffi, Pellacani: “Mai smettere di rincorrere gli obiettivi”; Santoro: “Con lei mi diverto tantissimo”

La finale del trampolino da 3 metri sincro misto dei Mondiali 2024 di tuffi di Doha (Qatar) vede l’Italia conquistare la medaglia d’argento grazie alla piazza d’onore centrata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro. I due azzurri dopo la premiazione hanno affidato le proprie sensazioni ai microfoni di Rai Sport.

Le emozioni di Chiara Pellacani: “Sicuramente non è stato facile anche stamattina alzarmi e trovare le energie per gareggiare di nuovo, non è stato per niente facile però sono veramente contenta perché appunto questa medaglia erano più o meno sei gare che la stavo rincorrendo e ovviamente poi con Matteo è sempre un piacere, perché è sempre bello gareggiare con lui e ci troviamo veramente tanto bene. Sono tante emozioni insieme molto diverse, però questo è un po’ lo sport: un giorno si perde e un giorno si vince, è proprio quello che mi è appena successo, però non bisogna mai smettere di rincorrere i propri obiettivi, perché alla fine arrivano“.

La gioia di Matteo Santoro: “Sono contentissimo soprattutto per come Chiara ha reagito subito dopo il triplo e mezzo avanti, perché dopo ieri è difficile riprendersi, e soprattutto dopo un errore in gara dopo la giornata di ieri è ancora più difficile. Ho fatto di tutto per tenerla su e penso di esserci riuscito, infatti si è visto, e poi nel gareggiare con lei mi diverto sempre tantissimo. Ci alleniamo veramente poco insieme, però comunque credo che abbiamo gli stessi tempi, le stesse persone che ci hanno insegnato i tuffi, quindi per noi è facile poi riprenderci nel sincro dopo mesi“.