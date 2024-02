Tuffi, Jodoin di Maria in finale ai Mondiali dalla piattaforma: “Semifinale non facile, spero di godermi di più la finale”

Sarah Jodoin di Maria non si conferma sul livello espresso nelle eliminatorie di ieri ma riesce comunque a qualificarsi per la finale della piattaforma femminile ai Campionati Mondiali 2024 di tuffi in corso di svolgimento a Doha (in Qatar). L’italo-canadese si è posizionata in settima posizione nella semifinale mattutina con 293.75 punti, quasi 30 in meno rispetto ai preliminari (319.45 e quarto posto).

La 24enne azzurra, che vanta una settima piazza a Budapest 2022 come miglior risultato della carriera in un Mondiale, ha pagato qualche imprecisione nel doppio e mezzo indietro carpiato e nel triplo e mezzo avanti carpiato, rimediando però con eccellente doppio indietro con un avvitamento e mezzo dalla verticale da 72 punti che le ha consegnato il pass per l’atto conclusivo in programma più tardi alle ore 16.30 italiane.

“Avrò la finale stasera alle 18.30 (ora locale, ndr). Adesso torno in hotel e provo a scaricare un po’, perché la semifinale non è stata facile. I miei tuffi non sono andati tutti benissimo, quindi devo fare meglio in finale. Dopo il secondo tuffo che ho sbagliato un po’ ero molto in ansia per il terzo, poi dovevo fare bene l’ultimo per entrare in finale quindi ero molto tesa. Alla fine sono sempre gli stessi tuffi, spero vadano un po’ meglio in finale“, racconta ai microfoni di Rai Sport.

Sulle sue prospettive e ambizioni in vista della finale: “Spero di riuscire a godermela un po’ di più, perché l’anno scorso ero stata quarta nel preliminare e poi non ero entrata in finale. È dallo scorso luglio che stavo ripensando a quella cosa, quindi sono molto felice di essermi qualificata e spero di poter essere tranquilla. Ora mi riposo, vado a dormire un po’, mangio e torno. Spero vada bene“.