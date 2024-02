Mondiali Doha 2024: il programma di domani. Orari 6 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Domani, martedì 6 febbraio, andrà in scena la quarta giornata dei Mondiali degli sport acquatici a Doha (Qatar). Nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze terranno banco fino al 18 febbraio. Nel day-5 saranno il torneo di pallanuoto femminile, la danza in vasca e le gare dei tuffi a regalare emozioni.

Giorgio Minisini tornerà in scena nei preliminari del solo libero maschile. L’azzurro vuole riscattarsi dopo la delusione del duo mixed tecnico, dove a causa di un suo errore la medaglia è sfumata. Danza in vasca che proporrà anche la Finale del team tecnico con l’Italia e quella del solo libero femminile con Susanna Pedotti, partner di Minisini nella prova citata.

Nei tuffi Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci andranno a caccia della Finale dal trampolino dei tre metri, dopo la grande soddisfazione dell’argento nel sincro, mentre Irene Pesce e Maia Biginelli vorranno far bene nel sincro dalla piattaforma. Infine, seconda partite del Setterosa di Carlo Silipo, che se la vedrà contro il Sudafrica.

Il quinto giorno di gara dei Mondiali degli sport acquatici di Doha 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva da RaiSport HD e da Rai2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-5 della capitale qatariana.

MONDIALI DOHA 2024

Martedì 6 febbraio (orari italiani)

07.00 Pallanuoto femminile: Francia vs Cina (fase a gironi)

07.30 Nuoto artistico: solo libero maschile – Preliminari

08.00 Tuffi: trampolino tre metri – Preliminari

08.30 Pallanuoto femminile: Nuova Zelanda vs Australia (fase a gironi)

10.00 Pallanuoto: Canada vs Gran Bretagna (fase a gironi)

11.30 Pallanuoto femminile: Singapore vs Ungheria (fase a gironi)

12.00 Nuoto artistico: team tecnico – Finale

14.00 Pallanuoto femminile: Italia vs Sudafrica (fase a gironi)

15.30 Pallanuoto femminile: Olanda vs Kazakistan (fase a gironi)

16.30 Tuffi: sincro femminile dalla piattaforma – Finale

17.00 Pallanuoto femminile: Spagna vs Grecia (fase a gironi)

18.00 Nuoto artistico: solo libero femminile – Finale

18.30 Pallanuoto femminile: Brasile vs USA (fase a gironi)

AZZURRI IN GARA

Martedì 6 febbraio (Orari italiani)

07.30 Nuoto artistico: solo libero maschile – Preliminari (Giorgio Minisini)

08.00 Tuffi: trampolino tre metri – Preliminari (Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci)

12.00 Nuoto artistico: team tecnico – Finale (Italia)

14.00 Pallanuoto femminile: Italia vs Sudafrica (fase a gironi)

16.30 Tuffi: sincro femminile dalla piattaforma – Finale (Irene Pesce, Maia Biginelli)

18.00 Nuoto artistico: solo libero femminile – Finale (Susanna Pedotti)

PROGRAMMA MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV/STEAMING

Diretta tv: RaiSport HD; Rai2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport