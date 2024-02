Tuffi, Chiara Pellacani: “Non sono entrata al meglio nel clima dei Mondiali”

Non è stata la prima giornata di gare che sognava Chiara Pellacani in questi Mondiali 2024 di tuffi a Doha (Qatar). L’azzurra, impegnata nei preliminari dal metro e nella Finale del Team Event, è uscita dall’acqua non soddisfatta dai riscontri ottenuti. La 21enne romana, infatti, non è riuscita a conquistare l’accesso alla Finale individuale (ore 17.00), per via di un errore importante nella sue rotazioni.

Pellacani, infatti, ha compromesso la sua prova con un salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo fuori giri nel presalto, ovvero troppo avanti sul trampolino, portando a un ingresso inevitabilmente scarso (7.80). Nella prova a squadre due tuffi discreti per lei, ma niente di così entusiasmante. Con grande onestà ne ha parlato la tuffatrice nostrana ai microfoni di RaiSport HD.

“Non sono entrata completamente nel clima di questi Mondiali. È un po’ strano gareggiare a questi livelli. Questa mattina ho commesso un errore nel presalto del salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo, ho provato a recuperare per non fermarmi ma è andata male”, ha raccontato Chiara.

“Nel pomeriggio ho eseguito due buoni tuffi, ma niente d’eccezionale: so che posso fare molto meglio. Adesso sfrutterò i giorni che mi separano dalle prossime gare, per concentrarmi e ritrovare le giuste sensazioni”, ha concluso la nostra portacolori.