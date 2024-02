Tuffi, cosa è successo a Matteo Santoro e perché ha preso ‘zero’ nella gara a squadre

Non è iniziata bene l’avventura dell’Italia nel Team Event di tuffi, prima Finale che assegnerà le medaglie nella rassegna iridata di Doha. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Irene Pesce ed Eduard Timbretti sono gli azzurri ai nastri di partenza, per gareggiare in un format molto particolare in cui specialità dal trampolino e dalla piattaforma si combinano anche a livello individuale e nel syncro.

Santoro era pronto a dare il suo contributo con il doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato (coefficiente di difficoltà: 3.5) nella prima rotazione. Purtroppo il classe 2006 è incappato in un’esecuzione disastrosa.

In primis è stato costretto a ripetere il tuffo per un errore in ricorsa e poi ha completamente perso la coordinazione area e concluso in maniera errata nel momento di entrare in acqua. La valutazione dei giudici è stata decisamente impietosa ed è valsa lo zero.

Da dire che neanche il primo tuffo, quello di Chiara Pellacani, non è stato entusiasmante, visti i 55.50 ottenuti con il doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato. Chiaramente con questo riscontro del citato Santoro, la prova della selezione del Bel Paese è chiaramente compromessa.