Tuffi grandi altezze, Elisa Cosetti a 6 punti dal podio dopo due salti ai Mondiali

Con i primi due round della gara femminile sono cominciati a Doha i Mondiali dei tuffi dalle grandi altezze. A comandare la classifica c’è la canadese Molly Carlson, che ha decisamente un vantaggio importante sulla concorrenza e si presenta come la grande favorita per la medaglia d’oro nella giornata di domani, quando ci saranno gli altri due round conclusivi. Una prima parte di gara decisamente positiva anche per l’unica azzurra presente, Elisa Cosetti, che ha concluso al sesto posto distante poco meno di sei punti dalla zona medaglie.

Carlson ha concluso i primi due round di gara con un punteggio complessivo di 168.90, complice uno strepitoso triplo ritornato raggruppato con mezzo avvitamento da 102.60. In seconda posizione c’è l’australiana Rhiannan Iffland (154.40), che difende il titolo iridato vinto lo scorso anno a Fukuoka.

Sul podio virtualmente c’è l’altra canadese Jessica Macaulay (141.05), che ha preceduto le due americane Ellie Smart (139.90) e Kaylea Arnett (136.80), che hanno chiuso rispettivamente al quarto e quinto posto.

Come detto ottima sesta posizione per Elisa Cosetti, la prima tra le europee in gara. La 21enne azzurra ha ottenuto il punteggio di 135.20. Un buonissimo primo obbligatorio da 61.20, poi una piccola sbavatura in entrata le ha fatto perdere qualche punto con il triplo ritornato raggruppato con mezzo avvitamento, con cui ha ottenuto 74.10 punti.