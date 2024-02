Tuffi grandi altezze, Elisa Cosetti: “Sono molto soddisfatta, domani voglio arrivare ai 300 punti”

Elisa Cosetti parte bene e si presenta al giro di boa in un’ottima sesta posizione dopo le prime due serie ai Campionati Mondiali 2024 di tuffi dalle grandi altezze, in corso di svolgimento a Doha (in Qatar). La ventunenne triestina, nona nell’ultima rassegna iridata di Fukuoka, ha chiuso la prima giornata di gara a quota 135.20 punti (61.10 e 74.10 gli score dei singoli salti) con un gap di oltre 30 punti dalla leader canadese Molly Carlson ma meno di 6 lunghezze dalla zona podio.

“Sono molto contenta perché entrambi i tuffi sono andati bene. Comunque ne ero un po’ certa, perché ero molto più convinta del solito ed è quello che spesso mi manca, quindi sono contenta. Io tendo a pensare troppo ed in questo caso ho cercato di pensare a meno cose possibili ed essere più rilassata, così da poter eseguire il tuffo meglio“, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni di Rai Sport.

Sulle possibili prospettive in vista degli ultimi due tuffi, in programma domattina sempre nella capitale del Qatar dalla piattaforma da 20 metri: “L’obiettivo è fare un po’ meglio dell’anno scorso. Vorrei arrivare ai 300 punti, che sono un po’ la soglia da superare per essere tra le migliori cinque alla fine“.