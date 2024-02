Il sospiro di sollievo di Paltrinieri: “Non volevo dare il 100% e ho scherzato col fuoco”

Rischiando più del previsto, Gregorio Paltrinieri raggiunge comunque l’obiettivo di giornata e si qualifica per la Finale degli 800 stile libero ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha. Il fuoriclasse carpigiano, reduce dalla rassegna iridata in acque libere, comincia bene dunque il suo percorso in vasca superando le batterie con il settimo tempo overall in 7’47″38.

L’azzurro, impegnato nella penultima heat, aveva chiuso in quarta posizione la sua batteria mettendosi in una situazione abbastanza pericolosa in attesa degli ultimi atleti. Alla fine solamente in tre hanno fatto meglio di lui, che ha centrato così il pass per l’atto conclusivo di domani con un margine di circa sette decimi sul primo degli esclusi.

Il campione olimpico di Rio 2016 nei 1500 sl ha parlato così ai microfoni di Rai Sport subito dopo la sia batteria: “Sensazioni diverse rispetto al fondo. Cerchi sempre di non sciupare troppo. Spero di entrare a questo punto, perché sono quarto quindi sono un po’ al limite. Vediamo quanto fanno nell’ultima batteria. Le sensazioni erano discrete per una batteria, però sarebbe importantissimo entrare quindi aspetto l’esito dell’ultima heat“.

Sul passaggio dalle gare in acque libere a quelle in piscina: “Ogni gara è molto differente rispetto a quelle che ci sono state prima. La transizione dal fondo alla piscina è stata buona in questi giorni. Pensavo di nuotare un po’ meno, perché non volevo strafare e dare il 100%, ma a scherzare col fuoco delle volte ci rimetti. Domani sarà un’altra storia, se dovessi entrare“.